Nog zowat 2.900 gezinnen zonder stroom in Luik: "Binnen enkele dagen heeft iedereen weer stroom"

Door de overstromingen kwamen zo'n 41.500 klanten van Resa zonder stroom te zitten. Vandaag is die voor 93 procent van de gezinnen hersteld, zegt de distributienetbeheerder. Die verwacht dan ook dat binnen enkele dagen iedereen -op enkele uitzonderingen na- weer elektriciteit zal hebben.

Voor aardgas is het herstel complexer. Sommige klanten zullen daarom nog maanden moeten wachten vooraleer ze weer aangesloten worden op het gasnetwerk.

Resa stelt vanaf maandag een interactieve website ter beschikking waarop klanten zullen kunnen zien wanneer er gewerkt wordt in hun buurt en wanneer hun woonst weer gas zal hebben.

Op dit moment is het grootste deel van Verviers, met uitzondering van Ensival en Surdent, net als Theux, Spa en Eupen opnieuw aangesloten op het gasnetwerk. Maar voor sommige plaatsen kan het tot de winter duren vooraleer het netwerk hersteld is. Dat is met name zo voor de zwaarst getroffen plaatsen. "We kunnen in dit stadium niets beloven, maar wel dat we overgangsmaatregelen aan het bestuderen zijn die kunnen ingezet worden voor de winter", zegt directeur-generaal Gil Simon.