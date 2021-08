Politie arresteert 600 mensen in Berlijn op verboden betoging tegen coronamaatregelen

Duizenden tegenstanders van het Duitse coronabeleid zijn vanmiddag de straat opgegaan in hoofdstad Berlijn. De autoriteiten hadden meerdere protestacties verboden die voor dit weekend waren aangemeld in Berlijn. Het ging onder meer om een geplande demonstratie van actiegroep Querdenken-711 (Dwarsdenken-711). Op die betoging werden ruim 22.000 mensen verwacht en de politie had er op gerekend dat er toch betogers op straat zouden komen. Er werden 2.250 manschappen ingezet.