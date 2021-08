Slachtoffers van aanslag op Spelen van München na 49 jaar eindelijk herdacht door IOC: "Er was geen excuus meer"

"De koerswijziging is in gang gebracht door Thomas Bach, een Duitser maar ook een schermer", zegt Rechess. "Ik kende hem van wereldkampioenschappen waar ik met mijn man naartoe ging. Hij heeft het verschil gemaakt en heeft begrepen dat we niet weg zouden gaan. Dit is geen boodschap van haat of wraak. Het is een boodschap om de wereld eraan te herinneren dat we niet willen dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat heeft Bach begrepen."