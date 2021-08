Taliban zetten opmars verder in Afghanistan: rebellen belegeren belangrijke steden

De Amerikaanse president Joe Biden had in mei aankondigd dat hij de Amerikaanse strijdkrachten tegen september zou terugtrekken. Samen met de NAVO- en regionale bondgenoten hadden ze de taliban in november 2001 van de macht verdreven, nadat de groep onderdak had geboden aan Osama Bin Laden en andere Al Qaeda-figuren die betrokken waren bij de aanslagen van 11 september 2001 in de VS.

De internationale strijdkrachten zijn sinds 2001 aanwezig in Afghanistan en er zijn miljarden dollars besteed aan de steun en opleiding van de Afghaanse regeringstroepen. Toch zijn de taliban erin geslaagd om zich te hergroeperen en aan kracht te winnen.

In februari vorig jaar onderhandelde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump met de taliban over de terugtrekking van de internationale gevechtstroepen. Daarvoor kreeg hij veel kritiek, omdat hij hierdoor de relatie met de moslimfundamentalisten dreigde te normaliseren.

Diezelfde kritiek kreeg ook China onlangs, toen het land een delegatie van de taliban uitnodigde in de havenstad Tianjin.