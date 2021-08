Truienaren bijzonder fier op gouden Nina Derwael

In het Cosmocafé in Sint-Truiden volgden de fans de brugoefening van Nina Derwael met argusogen. De ontlading was dan ook groot na haar oefening toen bleek dat ze die, op enkele kleine foutjes na, goed had uitgevoerd. 15,2 was haar eindscore, en geen van haar concurrentes haalde naderhand dat niveau. Goud dus voor Nina Derwael.

Albert Bollen was er al op voorhand gerust in: "Dat hadden we verwacht hè, ze was de beste." Maar niet iedereen was er gerust in: "Het was stresserend, we hebben vol spanning gestaan, maar ze heeft het gehaald, ik vind het super. We zijn superfier op haar !"

Veerle Heeren is een blije burgemeester: "Ik ben zo fier, ze is en blijft onze sportambassadeur. Ze was 10 jaar toen ze droomde van een Olympische plak, wel ze heeft ze vandaag. "

Ook kunstenaar Koen Vanmechelen zag in Sint-Truiden hoe Nina goud haalde. “Onvoorstelbaar. Ik denk dat we niet anders dan enorm fier kunnen zijn, het is iemand die zich haar leven lang ingespannen heeft om dit te kunnen bereiken, ze had ook al op tien jaar die visie dat ze dat kon bereiken en wilde bereiken. Voor mij is dat een voorbeeld van hoop en talent, met doorzetting. "