VS zal met "gepast antwoord" komen tegen Iran na aanval op olietanker

"Na beoordeling van de beschikbare informatie zijn we ervan overtuigd dat Iran deze aanval uitvoerde", zegt Blinken in een mededeling. "Washington overlegt met regeringen in de regio en daarbuiten over een passend antwoord. (...) Er is geen rechtvaardiging voor deze aanval, die een patroon volgt van aanvallen en andere uitdagend gedrag", klinkt het nog.