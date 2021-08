Minderjarige bromfietser rijdt twee keer in op agenten bij politiecontrole in Wilrijk

Een patrouille van het Orida-fietsteam merkte vandaag tijdens een overlastactie in Wilrijk een bromfietser op die tegen de richting reed in de Kruishofstraat. Agenten lieten de jongen stoppen maar die besloot plots om te vluchten door via het voetpad weg te rijden.

De inspecteurs zetten de achtervolging in met de fiets en konden de bromfietser klemrijden. Maar die laatste reed op de agenten in en kon wegvluchten. Een politieman buiten dienst merkte de achtervolging op en probeerde met zijn fiets de doorgang voor de bromfietser te blokkeren in de Dokter Veeckmanslaan. Opnieuw reed de bestuurder in op de politieman, waardoor beiden ten val kwamen.

De verdachte zette zijn vlucht te voet verder, klom nog over een omheining in de Heistraat, maar kon daar alsnog gevat worden. De 16-jarige had drugs op zak en bleek geseind te staan. De brommer bleek niet correct ingeschreven en niet geldig verzekerd. Deze werd in beslag genomen door de politie. De jongen werd meegenomen naar het politiebureau. De betrokken politiemensen raakten lichtgewond.