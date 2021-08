Winkeldieven aan de haal met sterke drank en... 20-tal zakken pistachenoten

De dieven sloegen vrijdag 30 juli in de late namiddag hun slag in de Aldi van Berg bij Kampenhout. Het trio had hun rugzakken gevuld met flessen sterke drank en zakken pistachenoten. Vervolgens namen ze de benen richting hun vluchtvoertuig.

Via een ANPR-camera kon de politie het voertuig al snel lokaliseren. De wagen was de camera gepasseerd in de Mechelsesteenweg, waar ook een Aldi gelegen is. "En daar op de parking hebben we het voertuig kunnen onderscheppen. Mogelijks wilden ze daar nog een slag slaan. We troffen de rugzakken aan met de gestolen goederen", vertelt woordvoerder van politiezone KASTZE, Filip Van Steenbergen.