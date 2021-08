10 jaar na de dodelijke Pukkelpopstorm: kan dit vandaag nog gebeuren? En wat is intussen veranderd? 

Deze ingrediënten vormden samen een explosieve cocktail, met de gekende gevolgen. Niet alleen in Kiewit, maar ook in de rest van Vlaanderen ontstonden hevige en georganiseerde onweders, zogenaamde “supercellen”. In Hasselt viel die dag 58,4 mm neerslag, maar ook in Herenthout (69,0 mm) en in Bertem (70,1 mm) hielden onweders lelijk huis. Dat zijn neerslaghoeveelheden die we normaal gezien mogen verwachten in 3 à 4 weken tijd. Ook onlangs hadden we te maken met dergelijke grote neerslaghoeveelheden. Zo viel er op 14 juli 2021 in Hockai (Stavelot) zo'n 190 mm regen. Maar deze enorme hoeveelheid viel gespreid over 24 uur tijd.

Op vele plaatsen zat er ook hagel bij, hier en daar werden zelfs hagelstenen waargenomen met een diameter van 2 tot 3 centimeter. Toch waren het vooral de valwinden onder de onweerswolken die voor veel schade zorgden. Uit onderzoek achteraf werden de rukwinden op Pukkelpop geschat op 170km/u.