Levensgrote replica van enige kunstwerk op de maan onthuld in Antwerpen

Iemand die Van Hoeydonck vaak aan het werk ziet is Patrick Declerck, eigenaar van WM Gallery. "Ik ken Paul al lang. Ik vond dat te weinig Belgen wisten dat wij de eer hadden om als enige land een kunstwerk op de maan te hebben. Ik voel me dan ook heel vereerd dat we later dit jaar een solovoorstelling van hem mogen organiseren. De expo "Looking Back to the Future" zal nieuw werk tonen, dat speciaal voor dit 50-jarige jubileum is gemaakt. Het zal de enige plek zijn waar mensen de zes replica's kunnen bewonderen en kopen."