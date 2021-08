7 jaar cel voor Indonesische soldaat omdat hij seks had met andere man

De 29-jarige soldaat uit Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo, werd veroordeeld tot 7 jaar cel omdat seksuele relaties met mensen van hetzelfde geslacht als afwijkend worden beschouwd in het leger. Daarnaast zou homoseksualiteit ook de “reputatie van het leger schaden”. "De beschuldigde was door zijn oversten gewaarschuwd dat alle LGBTQ-gedrag verboden was, maar hij hield vol", staat te lezen in het 71 pagina's tellend document van de rechtbank. Hij werd ook uit het leger gezet.

Dit is trouwens geen alleenstaand geval. In juli werd een matroos van de Indonesische zeemacht ook al veroordeeld tot vijf maanden cel voor seks met een andere soldaat. Volgens Amnesty International zijn er vorig jaar ook minstens vijftien soldaten en politieagenten uit hun functie gezet omdat ze betrekkingen hadden met mannen.



Homoseksualiteit is volgens de militaire regels nog steeds verboden in Indonesië, maar is verder wel gelegaliseerd. Homoseksualiteit blijft wel het nog steeds een groot taboe in het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Indonesiërs in de LGBTQ-gemeenschap worden gediscrimineerd en sommigen worden zelfs gearresteerd op grond van een anti-pornografiewet. In de provincie Atjeh, die zich strikt houdt aan de sharia, is seks met mensen van hetzelfde geslacht strafbaar met geseling.