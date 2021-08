Ex-turnster Aagje Vanwalleghem over Nina Derwael: "Ik ben enorm trots op haar"

"Ik ben enorm trots op Nina, want er is zoveel aan vooraf gegaan. Ik heb het dan over de situatie rond grensoverschrijdend gedrag en het pijnlijke rapport dat daarover is opgemaakt. Ikzelf, en heel wat andere (ex)-gymnasten, hebben heel wat geleden onder dat systeem. Maar aan de andere kant hebben de huidige gymnasten extreem veel getraind voor hun moment op de Olympische Spelen. Dan wens je hen alleen maar het beste toe. Het is dus een enorm stresserende situatie voor iedereen. Ik ben dus vooral opgelucht dat, ondanks het coronavirus en het dossier rond grensoverschrijdend gedrag, Nina toch heeft kunnen laten zien wat ze waard is."