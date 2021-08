Cabinepersoneel klaagt hoge werkdruk aan met pamfletten op Brussels Airport

De eerder symbolische actie moet de hoge werkdruk bij het cabinepersoneel van Brussels Airlines aanklagen. "Door een aantal wijzigingen in de manier van plannen, krijgen ze alsmaar zwaardere werkroosters die niet de hele zomer vol te houden zijn", zegt Tim Roelandt , secretaris bij de liberale vakbond ACLVB. Daarom deelt het cabinepersoneel vandaag pamfletten uit aan de reizigers op Brussels Airport.

Daarnaast respecteert de directie het sociaal akkoord ook niet dat vorig jaar werd afgesloten, aldus Roelandt. Dat akkoord ging over bijkomende flexibiliteit. Er was volgens de vakbondsman ook afgesproken om de vermoeidheid van het personeel te meten en op te volgen, zodat ingegrepen zou kunnen worden indien nodig. "Dat veiligheidssysteem is nog niet in voege", klinkt het.



Wencke Lemmes, Brussels Airlines-woordvoerster, zegt dat de directie het akkoord wel respecteert, maar erkent dat de werkdruk hoog is, deels omdat het netwerk van bestemmingen momenteel erg onstabiel is. "Als een land van kleurcode verandert, zien we meteen de impact op boekingen en annulaties. We passen onze vluchten dan aan, waardoor er helaas geen stabiel netwerk is. Daarnaast mogen collega's op de dag van hun vaccinatie en de twee dagen erna niet vliegen. Dat maakt dat we onze planning voortdurend moeten aanpassen", legt Lemmes uit.