Aparte opvangplek in Sint-Truiden voor jongeren in moeilijke situatie: “Even afgrenzen geeft een mogelijkheid tot rust”

Jongeren in een moeilijke thuissituatie of jongeren waarbij de jeugdrechter vermoedt dat ze in gevaar verkeren, komen vandaag terecht in gemeenschapsinstellingen. Daar verblijven ook jongeren die misdaden hebben gepleegd, wat niet ideaal is. “Dankzij een wijziging in het jeugddelinquentierecht kunnen jongeren vanaf volgend jaar wel terecht in aparte instellingen”, aldus Kristof Vervloesem, directeur van initiatiefnemer Heem vzw.

