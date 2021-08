BEKIJK - Baasje Marijn over zijn assistentiehond Watson: "Die doet echt alles wat ik nodig heb"

400 mensen met een handicap in ons land wachten op dit ogenblik op een assistentiehond. Zo'n hond kan hen heel wat comfort bieden, maar ze moeten er gemiddeld twee jaar op wachten. Maar er is beterschap op komst. Samen met de Universiteit Gent probeert de vzw Purpose Dogs honden zo te kruisen dat er meer en sneller goeie assistentiehonden bijkomen. En dat zo'n hond echt een verschil kan maken, dat ondervond Marijn. Hij zit al sinds zijn twaalfde in een rolstoel door een spierziekte. Een jaar geleden kwam assistentiehond Watson in zijn leven.