Het puinruimen is nog lang niet ten einde na de watersnood van twee weken geleden in Wallonië. En de afvalberg wordt stilaan enorm. Al meer dan 100.000 ton afval is afgevoerd: van kapotte meubels tot elektronica. Het zal nog maanden duren om al dat afval te verwerken. Tot zolang wordt alles gedumpt op een industrieterrein in Wandre bij Luik.