Broer van kajakker Lize Broeckx: "Ik geloof in finaleplaatsen én medailles voor Limburgse atleten"

Artuur Peters uit Hechtel-Eksel heeft zich na herkansingen geplaatst voor de halve finale 1.000 meter en het duo Hermien Peters (de zus van Artuur) en Lize Broeckx voor de halve finale 500 meter. Beiden halve finales, en ook de opeenvolgende finales vinden in de nacht van maandag op dinsdag plaats. Alle drie atleten zijn lid van de Neerpeltse Watersportclub, waar hun prestaties met veel enthousiasme onthaald wordt. "We zijn met de club de hele nacht opgebleven. Met een aantal leden hebben we een groot scherm vastgemaakt aan een kano en zo hebben we de wedstrijden gevolgd", vertelt Dries Broeckx, de broer van Lize en ook zelf kajakker.

Dries wijt de prestaties van de drie Limburgers aan het harde werk van de club. "Voor de jeugd hebben we bij de watersportclub heel goede opleidingsprogramma's met goede trainers, en het is mooi om te zien dat die ook voor resultaat zorgen."