Brugge knapt parcours naar bedevaartsoord Compostela op en past het lichtjes aan

In overleg met de organisatie, die verantwoordelijk is voor de routes naar Compostela, heeft Brugge het parcours ook een beetje aangepast. Zo loopt het opnieuw langs de Sint-Salvatorskathedraal. "Dat was vroeger ook het geval", zegt de schepen van Cultuur, Nico Blontrock (CD&V). "In die kathedraal heb je een doopkapel en die bevat fresco's die duidelijk aangeven dat er in de middeleeuwen Santiago-pelgrims werden opgevangen in Brugge. Het is een bewijs dat de Sint-Salvatorskathedraal op die route heeft gelegen. Dat was tot voor kort niet meer het geval. En dat hebben we nu rechtgetrokken. De kapel heeft opnieuw een bronzen schelpje gekregen."

Om te voorkomen dat er weer schelpjes gestolen worden, zijn ze beter beveiligd. Er zit een lange pin onder, zodat het veel moeilijker is om ze uit de grond te halen.