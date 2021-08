China geeft toe dat het dodental van de overstromingen in Henan drie keer hoger ligt

Vandaag heeft de overheid de cijfers dan ook bijgesteld. Officieel zijn er nu 302 slachtoffers gevallen, de meesten in Zhenghzou. Er zouden echter ook nog zeker 47 mensen vermist zijn. Of die cijfers nu definitief zijn, is echter niet duidelijk. Traditioneel heeft de overheid in China er moeite mee om tegenslagen of slachtoffers toe te geven. Dat was eerder ook zo tijdens de coronacrisis in het land.