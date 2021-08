Danscafé in Ieper leeft coronaregels niet na en moet week de deuren sluiten

Afgelopen weekend mocht het danscafé aan de Kiekenmarkt in Ieper niet open, omdat ze er de voorbije weken verschillende keren de coronamaatregelen hebben overtreden. Zo waren er te veel mensen binnen in het café, die geen mondmasker droegen en aan het dansen waren. Ook de recente schuimparty in het danscafé bleek een besmettingshaard te zijn van het coronavirus bij jongeren.

“Na een reeks waarschuwingen en op basis van meerdere overtredingen op de quarantaine- en coronamaatregelen, waaronder het niet dragen van een mondmasker, te veel volk en dansen, werd beslist om de zaak een tijdelijke sluiting van één week op te leggen”, zegt de schepen van Economie en Evenementen, Diego Desmadryl (Open Ieper). “In die tijd krijgen de uitbaters de tijd om zich te reorganiseren. Denk maar aan toegangscontrole, extra tafels en stoelen en minder opzwepende muziek.”