Een op de vijf Belgen drinkt dagelijks frisdrank met suiker, en zo zijn we koploper in Europa

Secretaris-generaal bij de federatie van de Belgische water- en frisdrankindustrie VIWF, David Marquenie, is niet verbaasd over het hoge percentage. Hij merkt wel op dat de Europese cijfers ook op een andere manier bekeken kunnen worden. "Als je de volumes bekijkt - hoeveel we dus drinken - kom je voor België aan 123 liter frisdrank per persoon per jaar. In Duitsland is dat 141, in Denemarken 134, in Hongarije 138", laat hij aan de krant Het Nieuwsblad weten.