Facebook blokkeert pagina Mu.ZEE Oostende door foto van naaktsculpturen

Het is niet de eerste keer dat Facebook een museum censureert voor naaktkunst. Ook in 2018 merkten Vlaamse musea en andere cultuurinstellingen dat Facebook geen fan is van eeuwenoud naakt. Zo werd een advertentie van Toerisme Vlaanderen met de "Kruisafneming" van schilder Peter Paul Rubens verwijderd. Christus wordt er, op zijn lendendoek na, zonder kleren op afgebeeld. Het was een doorn in het oog van Toerisme Vlaanderen. Op dat moment wilden zij net extra adverteren over het Rubensjaar en de andere Vlaamse Meesters Bruegel en Van Eyck. Op die manier wilden ze bezoekers uit binnen- en buitenland naar de Vlaamse musea te lokken.