Gallo-Romeins museum in Tongeren scoort met expositie "Oog in oog met de Romeinen"

Zo'n 41.703 mensen bezochten in volle coronatijd de ontdekkingsreis door het uitgestrekte Romeinse Rijk. De expositie werd ontwikkeld in samenwerking met het British Museum. Ze dompelde de bezoekers onder in de Romeinse cultuur : “De tentoonstelling ‘Oog in oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum was misschien wel dé ‘corona-expositie’ bij uitstek", zegt Schepen van Cultuur An Christiaens. (CD&V). "De expositie stond garant voor een veilige en superboeiende ervaring voor het hele gezin, ook in periodes waarin er weinig of geen uitstappen mogelijk waren. Mensen waren ons oprecht dankbaar, en daar doen we het uiteindelijk toch voor.”