Veel media-aandacht en politiek prestige: waarom atleten wel vaker protesteren of vluchten tijdens de Olympische Spelen

"Het is dit jaar ook voor de eerste keer dat het IOC verkondigde dat protesten die opkomen voor solidariteit en gelijkheid, toegelaten zijn", zegt Reef. "Maar alleen vòòr een match. Atleten mogen dus praten met de pers of knielen voor "Black lives matter", maar niet tijdens of na de match. Tot voor kort was dat helemaal verboden, maar nu is het Comité overstag gegaan. Ze kunnen er niet meer omheen."

Ondanks het eerdere verbod op enige vorm van protest, hebben de Olympische Spelen toch een lange geschiedenis van atletenprotest. "Tot een jaar of vijf geleden zag je dat alle atleten werden gestraft. Het bekendste voorbeeld is van de Olympische Spelen van 1968 in Mexico toen Tommie Smith en John Carlos, twee zwarte Amerikaanse atleten, hun vuist in de lucht staken in het kader van solidariteit voor de "Civil Rights Movement". Zij zijn meteen verbannen van het IOC én het Amerikaanse Olympisch Comité."