Geslaagd testevent op strand van Zeebrugge: "Er was de échte festivalsfeer in een veilige omgeving"

We Can Dance nam afgelopen vrijdag een valse start. Met voorspelde windstoten tot 8 beaufort kon de veiligheid niet gegarandeerd worden en de eerste festivaldag werd afgelast. Zaterdag en zondag ging het festival wel door en bleek het een succesvol testevenement. Organisator Bart Roman: "We mochten maar 2.500 tickets verkopen en dat is veel minder dan normaal. En toch was er een echte festivalsfeer met een uitgelaten feeststemming."

Het festival had als slagzin "To be free again". Mondmaskers mochten af en afstand houden hoefde niet. Iedereen mocht dansen zoals hij of zij wilde. Om binnen te komen, moest je wel een bewijs van volledige vaccinatie voorleggen of een recente negatieve test. "Die controle zorgde niet voor files aan de ingang. We hadden een helpdesk voor problemen en discussies. En we hadden een samenwerking met een apotheker uit Zeebrugge voor snelle tests."

De komende 2 weekends gaat We Can Dance nog eens door op het strand van Zeebrugge. "We hebben bewezen dat evenementen organiseren op een veilige manier haalbaar is. Durf ondernemen. The future is bright", zegt Bart Roman.