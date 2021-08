Gratis openluchtzwembad in Brussel is een groot succes: "Frustrerend dat we mensen moeten weigeren"

Het openluchtzwembad Flow in Anderlecht kan in zijn eerste maand spreken van een succes. Het tijdelijke zwembad zag, ondanks het mindere weer, elke dag bezoekers over de vloer komen. Zelfs te veel, want iedere dag moest de organisatie tientallen mensen weigeren. "Dat zorgt voor frustraties aan beide kanten. Er is duidelijk nood aan meer openluchtzwembaden in Brussel", zegt Paul Steinbrück van vzw Pool is Cool.