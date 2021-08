Toeristen van strand gehaald door bosbrand in Pescara, brandweer telt honderden brandhaarden in Zuid-Italië

Door de branden in Pescara en elders in de regio Abruzzo is het verkeer op sommige plaatsen ernstig verstoord. Ook treinen langs de Adriatische kust kampen met vertragingen. De regio heeft de regering in Rome om hulp gevraagd.

Ook elders in Zuid-Italië woeden bosbranden. De Italiaanse brandweer telde dit weekend meer dan 800 brandhaarden, vooral in het zuiden van het land. Alleen op het eiland Sicilië waren dat er 250.

Vooral de streek rond de economische hoofdstad Catanië is getroffen, zegt de Vlaming Tom Van Compernolle, die een B&B uitbaat op Sicilië. Het is er al een hele tijd enorm heet, getuigt hij in "De ochtend". Vandaag wordt het opnieuw 43 graden en dat tot het einde van de week. Het is al een heel seizoen aan de gang, we hebben geen regen meer gehad sinds mei." Ook de felle wind speelt een rol in de verspreiding van het vuur.