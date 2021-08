Jazz Middelheim annuleert tweede podium: "We willen de toekomst van ons topfestival veiligstellen"

Dat programma trekt aan volgens Flamang: "De ticketverkoop verloopt eigenlijk zoals bij een normale goede editie. We bidden voor mooi weer. We hopen dat die solidariteit met de festivalsector, waar al zo lang over gepraat wordt, naar boven komt. Het belangrijkste voor ons is dat we in deze tijden een internationale topaffiche met het nodige Belgische talent kunnen aanbieden. Dat is al een hele prestatie."