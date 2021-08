Kinesist Wouter Taurin: “Het goud is natuurlijk voor het grootste deel Nina haar verdienste”

In heel België was gisteren de spanning te snijden. “Maar bij mij was de spanning er vooral de afgelopen weken”, zegt de kinesist. “Vooral het traject ernaartoe. Tijdens de finale zelf was de spanning al te snijden in de opwarmingshal. Dat was intens voor iedereen. In de finalehal moesten we hopen dat Nina haar oefening goed ging. We wisten dat ze dan een grote kans maakte.”