Kunstenaar Koen Vanmechelen vernoemt pasgeboren alpaca naar olympisch kampioene Nina Derwael

"Gisterenmiddag zijn we in Sint-Truiden samengekomen in het Cosmocafé, het supporterscafé van Nina Derwael", vertelt kunstenaar Koen Vanmechelen, die net zoals Nina afkomstig is uit Sint-Truiden. "Het was een uniek moment dat we samen hebben meegemaakt."

Vanmechelen is vooral bekend van zijn Cosmopolitan Chicken Project, een kunstproject dat draait rond het kruisen van kippen, en Labiomista, een kunstpark in Genk. Maar de kunstenaar is ook een grote supporter van turnster Derwael. "Ik heb haar een aantal jaren geleden leren kennen. Nina staat echt met de voetjes op de grond en weet wat ze wil. Ze heeft veel doorzettingsvermogen en veel talent, maar ze blijft zichzelf. Nina is een inspiratiebron voor de jongere generatie die laat zien dat alles mogelijk is."

Op de dag dat Derwael een gouden medaille behaalde op de Olympische Spelen 2020, werd er in Labiomista een alpaca geboren. "De naam voor die kleine alpaca lag dus voor de hand. De alpaca staat symbool voor een nieuwe generatie, voor hoop, net zoals Nina."