Liedekerke en Steenokkerzeel "kandidaat" voor detentiehuis: "Wij weten nergens van"

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is op zoek naar kandidaat-gemeenten voor het vestigen van detentiehuizen voor jonge veroordeelden. Bedoeling is dat in elk detentiehuis zo'n 40 tot 70 gedetineerden terechtkunnen, in een minder streng regime. De minister vroeg eind 2020 aan de gouverneurs van alle provincies om hem een lijst met kandidaat-gemeenten te bezorgen. Sudpresse kreeg de lijst met 19 kandidaat-gemeenten in handen.