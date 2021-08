Lokerse Feesten zoekt alternatief voor Italiaanse band Måneskin: "Hopen op volwaardig alternatief"

De organisatie van de Lokerse Feesten krijgt veel vragen nu het concert van de populaire Italiaanse band Måneskin van aankomende donderdag geannuleerd is. Intussen is organisator Timothy Heyninck volop in de weer met het zoeken naar een alternatief voor donderdag, maar hij wil nog niks kwijt over wie de mogelijke vervanger wordt. Ook woordvoerder Steven Latré houdt de lippen voorlopig stijf: "Momenteel kunnen we nog geen nieuws melden, maar we hopen op een volwaardig alternatief."