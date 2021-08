Mysteries ontrafeld: wat is het strafste smokkelverhaal in Limburg?

Het ministerie van Financiën bezorgde ons de gegevens van Harrie Paesen uit Pelt. Harrie is 94 en is jarenlang douanier geweest aan de grensovergang in zijn gemeente. “Ik herinner me nog dat er dames waren die met een kinderwagen boter smokkelden waarop hun baby lag. Maar ik ging dat huilend kind niet oppakken, dus mochten ze van mij zo door ook al wist ik dat er boter onder het kind lag”, lacht de gepensioneerde douanier. Ook vee werd over de grens gesmokkeld en dat gebeurde op een manier waar de douaniers niets tegen konden doen. Boeren brachten namelijk drachtige koeien naar België en lieten de kalveren in Limburg geboren worden. Op die manier waren ze legaal in het land. “Maar er waren ook criminele bendes actief en dat was wel gevaarlijk”, waarschuwt Harrie. “Want die gooiden bij achtervolgingen kraaienpoten uit de auto.”