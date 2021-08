3 wielen en minimale weerstand: met deze zonnewagen willen 20 studenten uit Leuven wereldkampioen worden 

Het team koos niet toevallig het Afrikamuseum om zijn nieuwe wagen voor te stellen. Omdat de coronamaatregelen streng zijn, kon de race niet doorgaan in Australië, waar die normaal gezien plaatsvindt. Dit jaar zullen de teams in Marokko tegen elkaar racen. Daar zullen studententeams van over de hele wereld een rit van 2.500 kilomoter afleggen langs de voet van het Atlasgebergte. Ons land hoopt het even goed te doen als twee jaar geleden in Australië. Toen werden we wereldkampioen.