Nina Derwael doet Genkse turnstertjes dromen: "Wij willen later ook naar de Olympische Spelen!"

Het Nina Derwael-effect laat zich ook zien in andere delen van de provincie, of zal dat binnenkort toch doen. Bij turnkring Moed en Volharding in Heusden-Zolder verwachten ze een boost. "Bij haar WK-winst in 2019 was er ook een stijging", klinkt het daar. "Het recreatieve seizoen start in september, dus mensen hebben nog tijd om zich in te schrijven." Turnkring Bilzen vzw merkt nog geen stijging, maar die zit er volgens hen wel aan te komen. In Hasselt kwamen er dan weer daags na de gouden medaille van Derwael nieuwe inschrijvingen binnen. "Er komen nu al heel wat mailtjes binnen", vertelt Chris Severy, al meer dan 10 jaar voorzitster bij de turnclub KT Excelsior. "Na de fantastische prestatie van Derwael willen heel wat kinderen in haar voetsporen treden. Voorlopig blijven dat wel vooral meisjes."