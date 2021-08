Een afgebroken staafje of een bloedneus: zo loopt het soms mis bij een coronatest (en zo kan je het vermijden)

In heel zeldzame gevallen kan het hersenvlies scheuren, maar Indesteege onderstreept dat hij dat nog maar één keer heeft gelezen en nog nooit heeft gezien in zijn praktijk. "In zo'n geval gaat het staafje eerder te hoog dan te diep. Je moet je voorstellen dat het dak van de neus een bijzonder dunne botplaat is. Als je te veel kracht zet, kun je een barstje of gaatje maken, waardoor een hersenvochtlek kan ontstaan. In de meeste gevallen kan dat via operatie weer gedicht worden, met weinig gevolgen achteraf."