Ook zonder quarantaine blijft een citytrip naar Londen een gedoe

De coronaregels in verschillende Europese landen blijven voor onduidelijkheid zorgen voor wie op vakantie wil. Als je de Britse regels strikt opvolgt, moet iedereen die door Frankrijk reist om in het Verenigd Koninkrijk te raken, toch ook nog tien dagen in quarantaine. Stel, je neemt de Eurostar-trein in Rijsel naar Londen, bij aankomst moet je volgens de regels dan tien dagen in quarantaine.

Hetzelfde geldt voor wie met de auto via de Kanaaltunnel in Calais naar Engeland reist. Maar wie in Brussel de Eurostar neemt en pas in Londen uit de trein stapt, hoeft normaal gesproken niet in quarantaine, ook al reed de trein door Noord-Frankrijk. Franse en Britse overheden hopen deze week de doorreisregels op te helderen zodat er tenminste op dat vlak al wat meer duidelijkheid is.