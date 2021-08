Ronny Swiggers uit Oostende kroont zich tot wereldkampioen quizzen: "Hier wacht ik al 10 jaar op"

Het WK is een individuele strijd waar quizzers gelijktijdig aan deelnemen in zalen op verscheidene plaatsen ter wereld. "Natuurlijk moet je dat met een korreltje zout nemen", zegt wereldkampioen Ronny Swiggers. "Australië kan niet tegelijk deelnemen als pakweg België. Daarvoor is het uurverschil te groot. Maar om fraude te vermijden gebeurt zo'n quiz wel op dezelfde dag, waar ook ter wereld."

In ons land namen 40 mensen deel aan het wereldkampioenschap, in een zaaltje in Zoersel. Er waren 240 vragen in 8 categorieën. "Ik heb niet echt een categorie waarin ik uitblink, noch eentje waar ik echt slecht in ben. Maar deze keer was de categorie "Lifestyle" mijn beste categorie. De vragen gingen over gastronomie, toerisme, gezondheid, mode ... Mijn "slechtste" score behaalde ik in de categorie "Media", met vragen over film, literatuur en stripverhalen."