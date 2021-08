Oudenaarde, Ninove en Gent willen detentiehuis op hun grondgebied

Het principe om mensen kansen te geven, is mooi. Maar zal er geen negatieve connotatie hangen aan een detentiehuis, zullen mensen dat willen in hun stad? Dat het een delicate afweging wordt, is De Meulemeester zich van bewust: "We weten dat dat gevoelig kan liggen. Maar het is de enige manier om mensen kleine delicten op te vangen. In zo'n detentiehuis hangt niet dezelfde sfeer als in een gevangenis. En als het zover is, nu is het nog veel te vroeg, gaan we dat goed moeten communiceren. We gaan dat goed voorbereiden. Het is trouwens niet zo dat mensen in een detentiehuis zullen zitten zonder voorwaarden. Alles gebeurt met de nodige veiligheidsmaatregelen."

Exacte locaties en verdere concrete informatie is er nog niet. Eerst moet de overheid nog beslissen in welke stad of gemeente er zo'n huis komt. Dan pas starten ze met een proefproject. De federale overheid justitie staat in voor de financiering en de logistieke ondersteuning.