Pandatweeling geboren in Franse zoo: "Ze zijn prachtig" 

De tweeling is de nieuwste aanwinst in de pandafamilie van de zoo. Naast Huan Huan, de moeder en de panda die door China werd uitgeleend aan de zoo, bestaat de familie verder nog uit hun vader Yuan Zi en hun grote broer Yuan Meng, geboren op 4 augustus 2017. Opmerkelijk: het is niet de eerste keer dat Huan Huan een tweeling baarde. Yuan Meng, de grote broer van de tweeling, werd via kunstmatige inseminatie op de wereld gebracht en had ook een tweelingbroer, die de geboorte jammer genoeg niet overleefde.

Een verzorgster van het Chinese centrum dat onderzoek doet naar de reuzenpanda was naar Frankrijk afgezakt voor de geboorte. Ze kon de eerstgeboren panda al onderzoeken, verzorgen en in een couveuse plaatsen. Die panda woog 149 gram bij de geboorte. Ook het tweede diertje zal grondig onderzocht worden, zodra de verzorgers het kunnen benaderen.