"Pluk van de Petteflet" viert zijn vijftigste verjaardag dit jaar, en is nog steeds even relevant als in 1971

"Ik schrik altijd als ik die publicatiedatum hoor," zegt Vanessa Joosen, professor aan de Universiteit Antwerpen en kinderliteratuur specialiste. Ze merkt ook enkele enkele tendensen op in het werk van Annie M.G. Schmidt. "Het boek was in de jaren 70 zijn tijd al ver vooruit," aldus Joosen. "Dat heeft vooral te maken met de maatschappijkritische stem die in het boek zit. Het boek anticipeert namelijk op de betonstop."

Vlak bij de Petteflet is er een mooie tuin die in het boek de Torteltuin wordt genoemd. Een aannemer wil van die tuin een parkeerplaats maken. Maar dat verhindert Pluk samen met zijn vriendjes. "Dat deel is mij het meest bijgebleven. Het idee dat een bouwfirma wil ingrijpen in de natuur en dan gedwarsboomd wordt door een groep kinderen is trouwens later vaker in de jeugdliteratuur voorgekomen." Nochtans, Annie M.G. Schmidt vertelde zelf altijd dat ze geen bedoelingen had met de dubbele betekenissen van haar boek.