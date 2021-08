Rode Kruis haalt 30 miljoen euro op voor slachtoffers watersnood: "Solidariteit is ongezien"

Er is al voor 30 miljoen euro aan giften gestort op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 van Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique. "Dat hebben we nog nooit gezien", zegt Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis Vlaanderen. "Het grootste wat ik mij kan herinneren, is de tsunami in 2004. Toen hebben wij via een evenement dat door de media was georganiseerd 3 of 4 miljoen opgehaald." (In totaal bracht de Tsunami 12-12-actie meer dan 50 miljoen euro op voor diverse hulporganisaties.)