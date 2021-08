Souvenirwinkels onder belfort in Brugge moeten weg: "Ongelofelijk, want ik sta hier al 40 jaar"

De winkeliers zijn erg geschrokken. Lieve Pickery bijvoorbeeld verkoopt er al jaren zelfgemaakte kant en is er het hart van in. "We werden ingelicht via een zeer koele brief", zegt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Daarin stond te lezen dat ons huurcontract stopt op 1 januari 2023. Dan moeten wij de sleutels teruggeven. Het is vreselijk. Ik baat mijn winkeltje hier al 40 jaar uit. Ik heb altijd braaf de huur betaald en opeens krijg je zo'n brief."

"Mijn zoon ging de zaak vorig jaar overnemen. Maar door corona is dat nog niet gebeurd, wegens geen inkomen. Ik betaal de huur nu van mijn spaarpot, maar mijn zoon heeft nog geen spaarpot. Nu moeten we allebei verder kijken", zucht Lieve.