Topsportschool voor volleybal in Vilvoorde krijgt opknapbeurt en uitbreiding

Sport Vlaanderen keurt in samenwerking met stad Vilvoorde de vernieuwing goed. Zo heeft de topsportschool binnenkort extra infrastructuur erbij, zoals een fitness. Ook zal het centrum volleybal nog meer in de kijker zetten in de regio. Dat zegt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volleybal Vlaanderen. "We willen de Vilvoordenaar aanzetten tot actieve sportbeoefening. Daarnaast willen we topsport dichter bij de mensen brengen met internationale toernooien en bijvoorbeeld een beachvolleymatch op de grote markt", zegt De Dobbeleer.