Verdacht overlijden van man van 39 in Kortrijk blijkt levercirrose te zijn 

In Kortrijk is gisteren in een huis langs de Veldstraat een 39-jarige man van Poolse origine dood gevonden. Het was een andere man die bij hem verbleef die in de loop van de voormiddag de politie belde. Het technisch labo van de recherche kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Een wetsdokter voerde een uitwendige lijkschouwing uit, maar kon geen doodsoorzaak vinden. Daardoor beschouwde het parket het overlijden voorlopig als verdacht. De inwonende man die alarm had gesalgen, werd opgepakt voor ondervraging. Het pand waar het lichaam werd gevonden, werd verzegeld. Uit de autopsie is later vandaag gebleken dat de man overleden is aan levercirrose. Dat is een vergaande aantasting van de lever. De huisgenoot werd ondertussen weer vrijgelaten.