Israëlisch Hooggerechtshof laat enkele honderden Palestijnen "voorlopig" in Oost-Jeruzalem wonen

Sheikh Jarrah is een wijk in Oost-Jeruzalem en ligt ten noorden van de Oude Stad met de Tempelberg/Haram al-Sharif, gevoelige heiligdommen voor zowel joden als moslims. De wijk zelf is dat echter ook. Het Hooggerechtshof moest enkele maanden geleden al uitspraak doen over de netelige kwestie, maar schortte dat op nadat overal in de Palestijnse gebieden protest uitbrak en het tot een oorlog kwam tussen Israël en de radicale moslimgroep Hamas in de Gazastrook met wekenlange rakettensalvo's over en weer.