Verenigingen Voeren richten noodfonds op voor toekomstige rampen: "Hopelijk moeten we het nooit gebruiken" 

Duijsens vreest dat de gemeente in de toekomst nog vaker te maken zal krijgen met waterellende: "Deze regenval was zeer heftig en onverwachts, maar we vrezen dat het nog eens kan gebeuren. We kijken met een bang hartje naar de toekomst. Zo'n noodfonds is een beetje zoals een verzekering: je hebt het, maar je hoopt het nooit te moeten gebruiken."

Om het noodfonds alvast wat aan te vullen vindt er in deelgemeente Moelingen een benefietevenement plaats, op 15 augustus. Het fonds rechtstreeks steunen kan ook, via de Culturele Raad Voeren.