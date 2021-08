VN-comité tegen Foltering niet mals voor België in nieuw rapport

In het rapport komen ook de overbevolking en de leefomstandigheden in onze gevangenissen aan bod. Het comité heeft het over "vervallen staat van ten minste zes gevangenissen", de ontoereikende douche- en toiletfaciliteiten en de slechte hygiëne, die in sommige gevallen heeft geleid tot kakkerlakken- en rattenplagen.

Daarnaast betreurt het comité dat het Grondwettelijk Hof bepalingen van de vreemdelingenwet vernietigde in februari. Volgens de CAT blijft België op die manier asielzoekers uitwijzen naar landen waar conflicten woeden en waar het risico groot is dat de teruggestuurde personen aan foltering of mishandeling worden blootgesteld.

Toch krijgt België in het rapport ook op enkele vlakken positieve punten. Het gaat dan onder meer over de beslissing om enkele vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië terug te halen. Ook is het comité tevreden met de oprichting van het Federale Instituut voor de Rechten van de Mens en het verbeteren van de onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.