Politie Temse gaat extra patrouilleren na enkele brandstichtingen van afgelopen maanden

Volgens buurtbewoners is de plek geliefd bij jongeren om er wat rond te hangen. Ook op andere plaatsen in Temse werden de voorbije maanden regelmatig vuurtjes gemaakt. Op de terreinen van de oude steenbakkerij in Steendorp, enkele kilometers verderop moest de brandweer al enkele keren tussenkomen nadat jongeren er brandjes hadden gesticht.

Korpschef bij politiezone Kruibeke-Temse, Wim Pieteraerens, is de daders op het spoor. "Er is een piste die meer info zou kunnen geven", klinkt het. "We gaan in de tussentijd meer gerichte acties doen op de locaties waar brand is gesticht. Daar zullen we heel alert zijn, maar we focussen ons toch vooral op jongeren."