De taliban zijn terug (van nooit weggeweest): hoe komt dat? En hoe gevaarlijk is de situatie in Afghanistan?

Dat de taliban sindsdien als beweging en strijdmacht konden overleven, komt deels omdat ze diepe wortels hebben in de cultuur van de Pashtun op het platteland. Die cultuur staat in schril contrast met de meer westerse levensstijl in de grote steden. Nogal wat Afghanen en zeker Pashtun hebben een hekel aan de volgens hen "opgedrongen" modernisering. Tegelijk hebben de taliban het voordeel van de tijd: zij wisten dat de VS en de NAVO niet eeuwig in Afghanistan wilden blijven, de taliban wel.

Tevens beschouwt Pakistan -en dan zeker de machtige militaire inlichtingendienst ISI- de taliban als "nuttige" speerpunten om invloed te projecteren in Afghanistan en Centraal-Azië. De taliban en andere rebellen konden altijd over de grens terecht voor bewapening en onderdak. Zelfs de vrouwelijke premier Benazir Bhutto hield destijds de Afghaanse taliban de hand boven het hoofd. Vergeet daarbij ook niet dat Osama bin Laden lange tijd in Pakistan woonde voor hij daar in 2011 door VS-troepen gedood werd.